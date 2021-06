Los Hawks se impusieron por 116-113 en un encuentro emocionante que se definió en el clutch y en el que de nuevo no les temblaron las manos para conseguir anotar y remontar.

Atlanta Hawks y Trae Young ya no se ve intimidados en contexto alguno. Comenzaron los Playoffs en el Madison Square Garden y lo llevaron a silencio. Hicieron que el ruido del Wells Fargo Center pase de ser a favor de Philadelphia 76ers a abucheos contra los locales. Y este miércoles lograron ser el primer equipo que le ganó a Milwaukee Bucks como visitante en esta postemporada.

Caían por 105-98 con menos de cuatro minutos restantes y terminaron festejando gracias a lo hecho por John Collins y especialmente, con las letras más grandes posibles, por otra noche de esas de leyenda de Young, que con 22 años y recién en su tercera temporada en la NBA, ya se va posicionando como uno de los jugadores más importantes en la historia de esta franquicia.

48 puntos, 11 asistencias, 7 rebotes y 17-34 en tiros de campo señalan los números de la planilla sobre el partido de Young, que superó por 9 puntos su mejor marca anotadora de Playoffs y quedó a dos tantos de su récord NBA y también de la mejor marca de un jugador de los Hawks en postemporada (50 puntos de Bob Pettit en 1958 y otros 50 de Dominique Wilkins en 1986). A su vez también logró el primer partido de al menos 40 puntos y 10 asistencias de un jugador de Atlanta en Playoffs y es junto a LeBron James uno de los dos jugadores en anotar al menos 48 puntos en un partido de Finales de Conferencia con 22 años de edad.

Milwaukee salió con un plan defensivo que pareció no buscar limitar a Trae, sino desafiarlo a que anote él y que no pueda jugar con sus compañeros. Les salió mal porque a Young no le falló la muñeca y a sus compañeros también los encontró por momentos: los mejores momentos de los Hawks fueron cuando John Collins pudo ir diciendo presente en ataque. El mejor ladero de Young acabó con 23 puntos y 15 rebotes en una actuación de un valor enorme. Clint Capela, encargado del trabajo sucio, fue la otra pata de la victoria visitante con 12 puntos y 19 rebotes.

(Con información de NBA México)