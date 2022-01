Puede que estos New York Knicks no sean el equipo más lucido o talentoso, ni de la liga ni de la Conferencia Este. Pero si hay algo que poseen por encima de casi cualquier otro conjunto es su espíritu de lucha. Nunca se los puede dar por vencidos y mucho menos si están jugando en casa ante la tumultuosa afición neoyorquina. Su memorable victoria de este jueves ante los Boston Celtics por 108-105 fue la prueba más fehaciente de ello.

Los Celtics estaban totalmente en control del partido, llegando a tener máxima de 25 en el cierre del segundo cuarto. Sin embargo, New York tuvo unos buenos últimos minutos del primer tiempo (bajó a -16) y poco a poco, fue recortando la brecha en la segunda mitad, impulsado por nombres como Julius Randle, Immanuel Quickley y por encima de todos, Evan Fournier. Lo del francés fue una clase magistral absoluta, teniendo por lejos el mejor partido de su carrera. Ya hablaremos de números e hitos, pero lo importante es que el ex Boston se encargó de seguir acercando a New York, al punto de terminar de borrar por completo la diferencia durante el último período.