“... no nos dejen solos, va a ser una guerra, voy a subir por todo, porque si nos bajamos, nos bajamos sin nada: sin carrera, sin sueldo, sin prácticamente nada”, dijo Román en su presentación.

A Román le preguntaron sobre el trabajo que realizó como preparación, tomando en cuenta que no pelea desde hace casi dos años.

“Primero que nada estoy muy emocionado, con muchas ganas de estar arriba, la adrenalina que se siente ha regresado y físicamente me he sentido muy bien, la preparación la cambiamos un poquito, la trabajamos en base a resistencia, con mucha resistencia, creo que va a ser una excelente noche”, expresó.

Román, de 40 años, llegó a estar entre los primeros lugares de clasificación mundial de peso Super Ligero, y disputó una eliminatoria de campeonato mundial. No pelea desde el 13 de diciembre de 2019, cuando perdió por nocaut ante Erik Bazinyan en Indio, California.

Según Boxrec, su récord quedó en 60 peleas disputadas, 46 victorias, 38 de ellas por la vía del nocaut, y 14 derrotas.

La carrera de Rafael ha comenzado diferente; tiene marca de 12 victorias, seis de ellas por nocaut, y cuatro derrotas; peleó por última vez el 28 de noviembre de 2019 cuando ganó por decisión dividida a José Miguel López Medina en esta misma ciudad.

También le preguntaron cómo ha sido el trabajo después de la inactividad por la pandemia que trajo consigo el Covid-19.

“Pues ha sido dura, he trabajado duro lo que es la resistencia, la condición física y más que nada, vamos por todo, vamos por todo o nada, porque ésta es una oportunidad, porque si le gano me va a abrir las puertas, primero Dios”, dijo.

Seguimos con la misma motivación, dice Martín Ceyca

El joven pugilista Martín Ceyca recordó que después de salir victorioso en la función del pasado 24 de abril, su plan es continuar invicto.

“Afortunadamente en nuestro compromiso que tuvimos en la función que realizó la televisora, salimos victoriosos en el segundo round, iniciando el segundo round, no fuimos lastimados en ningún sentido, es por ello que mi promotor, Daniel Castro, mi entrenador, Alejandro Castro, y su servidor, nos consideramos en óptimas condiciones para nuestro compromiso”, dijo.

“No tuvimos días de descanso, no tuvimos días no laborales, seguimos trabajando, seguimos preparándonos, lo más importante, seguimos con la misma motivación con la cual iniciamos en este carrera”.

Ceyca tiene récord de 13 victorias, cinco por la vía del nocaut.

Su rival es Israel Bernal, quien busca su tercera victoria.

“Me fue muy bien en la última pelea que hicimos, no salimos tan golpeados y esperamos este 7 de mayo, fue una victoria por nocaut, sin necesidad de apresurarla. Ahora también quiero invitar a mi familia, a mis amigos, porque va a ser una pelea muy buena, con buenos peleadores, boxeadores”, dijo.

“Más que nada pensar en mejorar en cuestiones mentales, de no dejarme llevar por los asuntos arriba del ring, porque al momento de apretar un poco no se me dan las cosas y me pongo un poco desesperado para hacerlas, es un problema que he tenido, pero que vamos a mejorar con el paso del tiempo”.

La función tiene otras cuatro peleas más, está programada a iniciar desde las 18:30 horas, se transmitirá en streaming a través de internet, y en televisión abierta por la señal de TVP, a partir de las 20:30 horas.