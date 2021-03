“Gracias por cuidarnos, primera dosis”, publicó Dolores Hernández.

Por su parte, el bicampeón panamericano de clavados, Kevin Berlín, publicó: “Hoy recibí la primera vacuna como parte de la preselección a Tokio 2020, lo que me da tranquilidad de seguir entrenando y competir en el extranjero, no contagiarme y no regresar a contagiar. Agradecido con la decisión y con el personal de salud”.