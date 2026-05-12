Vámonos a Culiacán este fin

FORE. – Muy buenos días estimados lectores, de nuevo por estos rumbos con los comentarios de los acontecimientos más importantes de la semana en el deporte de los bastones... no sin antes enviar un par de felicitaciones, en primera instancia y un poquito retrasada, a todas las madrecitas del universo ya que festejaron su día el pasado domingo. Claro está. Incluyendo a nuestras familias... y luego, este viernes, lo consiguiente en virtud de que los maestros mexicanos festejarán su día y con ello, no sería nada raro, otro puente más. No dude que se tomen, por “consenso con el secretario de la SEP”, el lunes, y se sigan de frente para que en tres semanas consecutivas, se dé un puente muy interesante, para los plebes, desde luego.

Pero al final de cuentas lo que interesa es nuestra felicitación sincera a todos aquellos que lidian de lunes a viernes con los “chamuquines”. Muchas felicidades y que lo disfruten. Así sea...

BANCO DE ALIMENTOS. – Viento en popa marcha la promoción del Torneo del Banco de Alimentos que este fin de semana se efectuará en el Country de Culiacán, el evento esperado en cuestión de cooperación con una institución prestadora de servicios gratuitos, como es el Banco de Alimentos, ya que año con año se efectúa para recabar fondos y apoyar a diversas instituciones que brindan servicio comunitario.

En esta ocasión se anuncian interesantes premios a repartir, entre los que se mencionan muy interesantes aproximaciones a los hoyos pares tres, Así como premios a cual más de interesante como el caso de hole in one con una unidad automotriz último modelo y un carrito de golf en distintos hoyos.

Premios a los ganadores de cada categoría en disputa, pero por lo cual mantendremos los canales para la información oportuna a todos nuestros lectores.

El costo de inscripción es de 5 mil pesitos para varones y 4 mil para damas. Comunicarse al Country para su registro con Ildefonso Meza, el Guly, y en el caso de Mazatlán, el enlace es Agustín López... de acuerdo con nuestras informaciones, todavía hay lugares disponibles en esta doble acción, la primera y más importante para nuestro gusto s colaborar para recabar fondos para el Banco de Alimentos de Culiacán y la otra, la oportunidad de traerse a casita alguno de los premios en disputa.

Por lo que corresponde a la delegación mazatleca que acudirá, no son pocos los que harán el viaje.

La acción inicia este viernes con el día de práctica y registro de los jugadores y sábado y domingo la resolución de los ganadores después dar paso a un convivio ofrecido para la entrega de premios y la conclusión... Hay que ir a apoyar, se trata de una buena acción que incluye diversión...

DÍA DEL PADRE. – Estamos en espera de que del Club Campestre de Mazatlán nos envíen la señal para la realización del ya tradicional Torneo del Día del Padre, que presumiblemente se efectuará el tercer sábado del entrante mes de junio.

Por nuestra parte, tenemos que acercarnos a los organizadores para plantearles una idea que ha surgido de nuestros amigos de Los Achires, concretamente de Alejandro Morales, al respecto de realizar un reconocimiento a nuestro partner Sergio Escutia, que recientemente nos dejó.

Se nos vino la idea de efectuarlo en los links que fundó su padre don Héctor, y al club que perteneció hasta los últimos días de su existencia, bueno, sólo en la asistencia en virtud de que por circunstancias especiales, dejó de pertenecer a la membresía.

Sin embargo, todo su corazón estuvo siempre en el Campestre y por ello es que elevaremos nuestra idea tanto a Alejandro para que haga contacto con socios de Los Achires y así tener una buena asistencia de gente de Guamúchil, que, como ya es sobra conocido, ha creado un nexo muy interesante con socios del Campestre.

Ya informaremos al respecto, pero por nuestra parte, todo el apoyo para que tengamos un pequeño homenaje a Sergio, mi partner.

Vamos pues, a efectuar los contactos necesarios para que este Día del Padre, en una fecha muy significativa, tengamos ese homenaje a mi partner.

Vamos a trabajar en ello...

ALHMA. – Y los días 29, 30 y 31 de mayo será la edición número 5 del Torneo Anual del Hospital Alhma que como de costumbre tiene como escenario las bien cuidadas instalaciones del campo Estrella del Mar.

El evento ya se reportó como “sold out”, es decir, lleno por 140 jugadores que cumplieron con los requisitos, por lo que sólo resta que transcurran las fechas para su realización, en el entendido que por allá andaremos. Como quien dice, amenazamos con andar por allá...

El viernes 29 será la ronda de práctica y los días siguientes, sábado 30 y domingo 31, la resolución de los premios que por cerca de tres millones de pesos están programados para entregarse, ojalá y se fueran todos...

Y aquí le cortamos ...... Cuídese que nada le cuesta... Saludos cordiales... hasta la próxima, DM...