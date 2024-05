“Me he enfocado en mejorar mi lanzamiento y el entrenador siempre me ha dicho que me vaya tranquilo, paso a paso. En competencia he marcado 29.80 metros con la jabalina, pero estoy buscando lograr la marca oficial de 34.30 metros que he hecho en entrenamiento”, compartió el paratleta nacido en la sindicatura de Villa Unión, Sigi Sergio Cruz.

Cabe destacar que una delegación de paratletas de Culiacán, en la que destaca Benjamín González, acompañará al contingente porteño, buscando mejorar marcas y lograr medallas.