“Estamos preparándonos, están ahorita arriba de 80 atletas en las diferentes categorías Sub 16, Sub 18, Sub 20, Sub 23, tanto en los relevos de velocidad como de media velocidad, hablando del 4x100, relevos mixto y 4x400”, comentó.

“Estamos listos, preparados con todo el apoyo del Instituto Sinaloense de Cultura Física y el Deporte, que encabeza Julio César Cascajares, para que los mejores vayan a representar a nuestro estado Sinaloa”.