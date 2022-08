“Muy contento porque lo he venido haciendo, soy un jugador que da el 100 por ciento en cancha, soy muy profesional, me da alegría que este trabajo se vea reflejado en la liga, me motiva para seguir en busca de más logros en equipo e individuales, digo en equipo porque se refleja en gran manera el apoyo que he tenido por parte de Club Venados desde hace muchos años.

“He estado en Mazatlán y se me han dado oportunidades, confianza y este año no fue la excepción, tuve una buena participación en la temporada, buenos compañeros y eso me ayudó a desenvolverme con más confianza, estuve en el Juego de Estrellas, Campeón en Tiros de Tres y llegar a semifinales con esa gran remontada, estoy contento y motivado a seguir trabajando”, declaró vía telefónica.

Calatayud disputó 34 encuentros durante la temporada 2022 y formó parte de la remontada histórica de Venados Basketball ante Ostioneros de Guaymas, ahora comparte su experiencia en la Liga Nacional de Baloncesto.

“Ahorita estoy con Mineros de Zacatecas, nos ha ido bien, tenemos un excelente equipo y buen entrenador, la idea es buscar el campeonato, es el objetivo que busco plantearme, me gusta esa mentalidad, creo que este año es probable, es posible que suceda y hay que trabajar duro, enfocarme.

“Habrá muchos años más para mí en esta liga, siento que voy de subida y poco a poco se han dado los resultados, motivado por el reconocimiento que me otorgó Cibacopa y a seguir trabajando”, agregó.

Venados Basketball tuvo un gran cierre de temporada al contar con jugadores claves en su róster y para prueba los nombramientos que Cibacopa les ha otorgado en los últimos días, de esta manera el conjunto porteño continuará en la apertura para el talento mexicano y local, en busca de aportar para el desarrollo del baloncesto.