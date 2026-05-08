$!Venados Basketball corta racha adversa y le pega al sublíder Frayles

MAZATLÁN._ Un robo clave de Jeff Ledbetter a 6 segundos del final impidió un posible regreso de Frayles de Guasave y llevó a Venados de Mazatlán Basketball a vencer de manera cardiaca 113-110, en la segunda vuelta del Circuito de Baloncesto de la Costa del Pacífico (Cibacopa).
Este sábado 9 de mayo se juega el segundo de la serie en el Lobo Dome a partir de las 18:00 horas y sería la oportunidad para los de casa de obtener su primera serie de la campaña.
Con el juego 113-110 a favor de Venados se presentó una última oportunidad para Frayles de Guasave tras un par de tiros libre errados por Taylor Johnson, luego de haber recuperado un muy valioso rebote ofensivo Khydarius Smith.
La visita sacó de media cancha con 6 segundos del reloj hacia Trey Phipps, avivándose Ledbetter para robarle el balón y cederlo a Anthony Sida Nelson para que se consumieran los segundos.
A diferencia de una noche antes, el equipo de Venados saltó a la duela del Lobo Dome con la firme intención de cerrar de la mejor manera la temporada regular.
Desde el silbatazo inicial la intensidad fue distinta, peleando con todo cada balón y mostrando mejores coberturas a la hora de defender.
Frayles de Guasave, segundo lugar del standing en esta segunda vuelta, tuvo en D Moi Hodge a su mejor canastero de inicio con 5 puntos para irse al frente del marcador 5-0.
Pero Mazatlán estuvo más claro a la ofensiva y por supuesto que el jugador clave en las ofensivas fue Jeff Ledbetter.
El popular “Wero Mazatleco” no únicamente dio juego con asistencias a sus compañeros, sino con el sello de la casa marcó sus tres primeros encestes desde la marca de los tres puntos.
Los primeros 10 minutos de acción concluyeron a favor de los de casa al son de 24-19, luciendo con buenas canastas y trabajo en la zona pintada a la defensa Khydarius Smith.
El coach de Venados, Juan Pablo Bravo, dio minutos al mazatleco Francisco “Frank” Acosta en el segundo periodo y de igual manera rotación a su plantilla.
Una ausencia importante de Frayles casi sobre el final del cuarto inicial fue la del estadounidense Hodge, quien se resintió de un pie y no volvió en los siguientes minutos.
Los del Monasterio se las ingeniaron para seguir en la pelea a través de un efectivo Trey Phipps, quien desde la banca finalizó como el máximo canastero al medio tiempo de su equipo con 13.
La segunda mitad se tornó muy pareja con cambios de ventajas, hasta que al final importante fue la figura de Ledbetter.
Los mejores anotadores de la jornada fueron por parte de Venados, Jeff Ledbeter con 28 puntos, Devonte Bandoo agregó 20 y Khydarius Smith tuvo 18.
Por los Frayles Trey Phipps con 25, Octavio Brito 22 y Sa’ edd Nelson 21.