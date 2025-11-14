$!Venados Basketball divide triunfos en su debut en la Mini Copa Cibacopa

En el duelo matutino, los rojos dejaron una gran impresión al imponerse con autoridad 105-48 a Frayles de Guasave . El equipo mazatleco dominó de principio a fin con parciales de 54-21 y 51-26 , demostrando orden, enfoque y una ofensiva imparable.

LOS MOCHIS._ Venados Basketball tuvo un arranque intenso en la Mini Copa Cibacopa al dividir triunfos en su primera jornada de actividades, mostrando talento, competitividad y el trabajo formativo que encabeza el coach Nito Ibáñez .

El talento individual también brilló, encabezado por Michael Monares, quien firmó una actuación destacada con 21 puntos, aprovechando su precisión desde la línea de tres. Martín Espino aportó 15 unidades, mientras que Paúl Torresañadió 10 puntos para complementar el amplio triunfo.

Por la tarde, Venados enfrentó un duelo mucho más cerrado y de alto ritmo, cayendo 68-87 ante Halcones de Ciudad Obregón. A pesar del resultado, los mazatlecos mostraron carácter y mantuvieron el juego competitivo. Martín Espino repitió como figura ofensiva al encestar 22 puntos, seguido por Michael Monares, también con 15 unidades, confirmando su consistencia en el torneo.

Venados Basketball continuará su participación en la Mini Copa este sábado.