Los partidos de este viernes 2 y sábado 3 de mayo en la Arena Sonora serán a las 20:15 horas, horario del Pacífico.

Los Rojos del puerto llegan al compromiso con el vigente campeón de Cibacopa con una racha adversa de cuatro derrotas en fila, perdiendo serie en casa ante Halcones de Ciudad Obregón el pasado fin de semana y esta semana de visita cayendo en los dos encuentros frente a Ostioneros de Guaymas.

La serie reviste una gran importancia para ambos conjuntos que buscan meterse a playoffs, pero más para Venados, luego que en estos momentos estarían fuera de la ronda de postemporada.

Mazatlán está obligado al menos dividir con Hermosillo y de vuelta en casa no dejar ir ningún cotejo para aspirar a acceder a la siguiente fase.

El récord de los porteños en esta segunda mitad del calendario es de 3-7 para ser octavos de la general y los sonorenses son quintos de la tabla con marca de 6-4.

Los dirigidos por Gaston Essengue probablemente todavía no cuenten con su último refuerzo, el ex NBA Troy Williams, quien no pudo estar presente en el último de la serie ante Guaymas. Lo importante es que el otro ex NBA, Terrance Ferguson, ya regresó a la acción.