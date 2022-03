MAZATLÁN._ Venados Basketball celebró este sábado su try out con jugadores juveniles mazatlecos, de cara al inicio de la temporada 2022 del Circuito de Baloncesto de la Costa del Pacífico .

“Es una ventana importante para los jóvenes, no sólo para los que tienen hoy la oportunidad de jugar, sino para los que vienen a ver partidos de basquetbol y tienen como aspiración llegar a este equipo,

“Ubico a los juveniles de todo el estado, la verdad los juveniles Sub 17 de Mazatlán están fuertes, creo que este try out es una buena ventana, los muchachos llegaron ahorita con ganas y a los coaches les gustó mucho, en lo personal me gustó porque tengo con ellos (jugadores) varios años apoyándolos”, explicó López.

Sobre el regreso del Cibacopa, luego de dos años sin actividad, y el regreso del basquetbol profesional al puerto con Venados, el coach mazatleco aseguró que es una gran oportunidad para los jóvenes jugadores y las familias.

“Es algo muy importante para la sociedad y la comunidad basquetbolera la reactivación de Cibacopa y del basquetbol profesional de Mazatlán con Venados, un equipo que en otras temporadas ha contado con grandes jugadores locales y campeones.

“Hay una gran cantidad de afición que viene a ver juegos, qué mejor que regresa lo que nosotros disfrutamos, en el caso de los jóvenes es una motivación y algo aspiracional”, agregó Adolfo López.

Al concluir el try out los jugadores tuvieron una práctica en cancha, este domingo tendrán receso y lunes regresarán a la actividad.

Será el 2 de abril cuando Venados Basketball arranque la temporada en casa en un duelo ante Caballeros de Culiacán, a las 18:00 horas, en el Lobo Dome de la Universidad Autónoma de Durango.