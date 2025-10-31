$!Venados Basketball regresa a la NBA G League

El conjunto porteño, bajo la dirección del experimentado coach Erik Weissling, visitará este sábado 1 de noviembre, a los Río Grande Valley Vipers, filial oficial de los Houston Rockets de la NBA , en el Bert Ogden Arena de Edinburg, Texas, a partir de las 17:00 horas.

MAZATLÁN._ Venados Basketball de Mazatlán brillará de nuevo en la NBA G League de pretemporada por segunda vez consecutiva, enfrentando a Río Grande Valley Vipers y Capitanes de la Ciudad de México el 1 y 2 de noviembre, consolidando su proyección internacional.

Esta segunda incursión en la pretemporada de la NBA G League subraya la consolidación del proyecto de Venados Basketball. Desde su debut, el equipo ha apostado por el desarrollo de talento y la exposición internacional, elementos clave para elevar el nivel del baloncesto sinaloense y mexicano.

La participación por segunda temporada consecutiva es crucial, ya que el equipo busca “reafirmar el crecimiento y el prestigio del proyecto mazatleco”, un objetivo principal para la directiva del club, según se informó. Por su parte, Erik Weissling, el experimentado coach, considera estas oportunidades de fogueo como esenciales para sus jugadores.

La gira continuará el domingo 2 de noviembre, cuando Venados enfrente a los Capitanes de la Ciudad de México en el Comité Olímpico Mexicano. El duelo está programado para las 19:00 horas, y se espera un emocionante encuentro.

Los Vipers de Río Grande Valley incluyen múltiples jugadores con experiencia en la NBA, lo que representa una valiosa prueba para el representativo sinaloense. Su calibre es reconocido en la liga de desarrollo.

Por su parte, el equipo capitalino destaca por su combinación de talento latinoamericano y figuras con aspiraciones NBA. Además, cuenta con la presencia de los mexicanos Esteban Roacho, Gibrán Avelino y Brian Martínez, lo que añade un atractivo especial.

El róster de Venados Basketball integra a talentos del baloncesto profesional como Jorge “Pocholo” Casillas, Brahin Riley, Alonzo “El Avión” Stafford, Josué Andriassi, Axel Hernández y José Carlos Zesati, este último exjugador de Náuticos de Mazatlán.

La Liga Cibacopa estará dignamente representada con figuras como Irwin Ávalos, de Astros de Jalisco; Brent Jackson, de Guaymas, y Grantham Gillard, de Obregón. Su inclusión refuerza la calidad de la escuadra mazatleca.

A este grupo se suman tres jugadores de Coras de Tepic (LPB) y su entrenador Mike Corona, quien se integra al cuerpo técnico como asistente. Esto amplía la experiencia del staff.

También se unirán destacados jugadores internacionales como Zaire Wade, con experiencia en la NBA G League; el ucraniano Nikita Konstantyanoviskyi, de Freseros de Irapuato; Antonio Hester, un veterano con experiencia FIBA, y Carlos Emory, titular de Leones de Ponce en el BSN de Puerto Rico.

Finalmente, Brent Jackson y Jorge Casillas fungirán como capitanes de esta escuadra. Ellos llevarán el nombre de Mazatlán con orgullo y profesionalismo en cada encuentro.