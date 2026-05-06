$!Venados Basketball vuelve a caer en casa y se complica rumbo a playoffs del Cibacopa

MAZATLÁN._ A los Rojos del puerto se les fue una serie más en casa en la recta final del circuito y se les acaban las posibilidades de regresar. Venados Basketball despertó en la recta final, pero no le alcanzó para revertir un marcador que terminó 117-108 a favor de Astros de Jalisco, en la segunda vuelta del Circuito de Baloncesto de la Costa del Pacífico (Cibacopa).







Mazatlán padeció nuevamente el mismo problema de toda la temporada de falta de intensidad, defensa y poca efectividad y con ello una serie más que deja ir en el Lobo Dome. Este fin de semana seguirán en el puerto al recibir este viernes 8 y sábado 9 de mayo a Frayles de Guasave, en lo que será la antepenúltima serie del rol normal. Venados registró su derrota 13 de esta segunda vuelta por apenas un triunfo, ahora bajo el mando de su tercer coach de la campaña, el joven Juan Pablo Bravo, que tomó el lugar de Juan Manuel Esteva que en la primera vuelta había entrado en sustitución de Eric Weissling, quien comenzó al frente del equipo en la presente edición.

La ofensiva de casa marcó las dos primeras canastas a través de Jorge “Pocholo” Casillas y el estadounidense Khydarius Smith, quienes adelantaron a los suyos. Pero después de ahí se apareció en el Lobo Dome el actual campeón de la liga, Astros, que empezó a tomar el control de las acciones y de los puntos. La legión extranjera de los jaliscienses de inmediato se hizo presente con canastas de todo tipo de Alfonso Clark y Sindarius Thornwell. Los tapatíos empezaron a sacar ventaja a pesar del esfuerzo de los de casa, y de un siempre ganador Jeff Ledbetter que estaba en su segundo partido con los porteños tras haber vuelto a la liga al finalizar la primera vuelta en la visita de los Rojos a Zonkeys de Tijuana.







Mazatlán logró acortar la pizarra hasta un 20-18, pero de nuevo los monarcas del Cibacopa volvieron a irse con una delantera considerable que llegó a ser de 24 unidades. El coach español Iván Déniz le dio rotación a toda su plantilla y eso permitió que los locales pudieran descontar hasta ponerse a 12, yéndose al descanso del medio tiempo con un marcador todavía adverso de 60-46.