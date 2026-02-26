$!Venados Basketball vuelve a carretera para enfrentar a Pioneros

MAZATLÁN._ Venados visita este fin de semana a Los Mochis.

Tras dividir en la serie inaugural en casa, Venados de Mazatlán Basketball viaja este fin de semana al Centro de Usos Múltiples (CUM) de Los Mochis para medirse a Pioneros, en la primera vuelta del Circuito de Baloncesto de la Costa del Pacífico (Cibacopa).

La serie se jugará este viernes 27 de febrero a las 19:15 horas y sábado 28 desde las 17:15 horas.

Venados jugó por primera vez en su casa el pasado 24 y 25 de este mes sacando división de honor ante el siempre fuerte equipo Ángeles de la Ciudad de México.