$!Venados Basketball vuelve a carretera para enfrentar a Pioneros

MAZATLÁN._ Venados visita este fin de semana a Los Mochis.
Tras dividir en la serie inaugural en casa, Venados de Mazatlán Basketball viaja este fin de semana al Centro de Usos Múltiples (CUM) de Los Mochis para medirse a Pioneros, en la primera vuelta del Circuito de Baloncesto de la Costa del Pacífico (Cibacopa).
La serie se jugará este viernes 27 de febrero a las 19:15 horas y sábado 28 desde las 17:15 horas.
Venados jugó por primera vez en su casa el pasado 24 y 25 de este mes sacando división de honor ante el siempre fuerte equipo Ángeles de la Ciudad de México.
Mazatlán venía de cuatro partidos de inicio de campaña de Cibacopa de visita, perdiendo la serie en Torreón ante Toros Laguna y en la capital sinaloense este pasado fin de semana repartiendo triunfos con Caballeros de Culiacán.
Los Rojos del puerto cuentan con marca de 2-4 y sus rivales Pioneros no han ganado en cuatro cotejos.
Los extranjeros Clyde Trapp Jr., Dakota Quinn y Tyree Robinson han mostrado cosas interesantes por Venados en este comienzo de calendario, pero se espera que puedan dar mucho más.
Los que han iniciado un tanto lentos son Talib Zanna, Tyler Johnson, Brett Johnson, Latrell Jones y Terrence Thompson.
A pesar del récord negativo de Pioneros, el rival no será cómodo por estar en casa y varios de sus elementos se encuentran en varios departamentos tanto a la ofensiva como defensiva entre los mejores de la liga.