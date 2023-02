“Mentalmente me siento bien, físicamente también, pero tenemos que prepararnos aún más para poder llegar a óptimas condiciones y que no me merme el round tras round porque el rival de enfrente es un rival digno”.

Reconoció la importancia del combate del fin de semana, debido al sólido rival que tendrá enfrente.

“Este combate me puede servir para dar un paso más allá, quiero pelear internacionalmente, con promotoras de ranking mundial y comenzar a internacionalizarme. Sabemos que estamos con mucha capacidad, soy un rival joven y tengo hambre de triunfo, sé que él quiere mi cabeza para despuntar mi carrera, pero aquí nos vamos a enfrentar ese día”, agregó Aréchiga.

Regresa ‘Chinito’

El también mazatleco José Ángel “Chinito” Amaro subirá al ring previamente a la contienda estrella para medirse al tijuanense Deniss Bravo, en peso Ligero a 4 asaltos.