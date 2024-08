El pasado sábado, la competición de boxeo de los Juegos Olímpicos París 2024 finalizó con una victoria uzbeko Bakhodir Jalolov, en la categoría de los Superpesados, y en medio de la euforia desatada en México por la medalla de plata del mazatleco Marco Verde , y de la polémica por la presencia de dos boxeadoras que no superaron las pruebas de género y fueron descalificadas en el Campeonato Mundial de La India 2023, pero a las que sí les permitieron participar en la competición femenina.

“Durante el transcurso del próximo año, lo antes posible. Pero no podemos esperar más que finales del próximo año”, dijo Thomas Bach en una conferencia de prensa cuando se le preguntó cuándo decidiría el COI sobre la inclusión o no de este deporte en Los Ángeles.

El boxeo no ha sido incluido aún en el programa para los próximos Juegos de 2028, ya que actualmente no cuenta con un organismo rector reconocido, y el COI ha instado a las federaciones nacionales de boxeo a crear un nuevo organismo mundial o corren el riesgo de perderse los Juegos Olímpicos dentro de cuatro años.

Esa final fue la última pelea del torneo de París 2024 y, en la actualidad, se perfila como la última pelea de boxeo olímpico de la historia a no ser que alguien ponga remedio y solucione esta situación enquistada entre el organismo que rige este deporte a nivel amateur, la Asociación Internacional de Boxeo (IBA) y el Comité Olímpico Internacional (COI) .

“Si no están pensando también en creo eliminar el box en el 2028 y entonces vamos a ver si él entra a profesional o si se queda en amateur, dependiendo también de las becas y el apoyo, si hay buenas becas y buen apoyo hacia él, porque aquí lo importante para cualquier deportista son los torneos internacionales en Europa, si no hay fogueo en Europa no llegas a ningún lado”, declaró Sammy Verde en entrevista para Noroeste.

Las razones para desconocer a IBA

A la IBA, la federación que históricamente dirigió el deporte amateur internacional, no se le ha permitido administrar la competencia olímpica. El COI insiste en que el boxeo sólo podría regresar a los Juegos Olímpicos bajo la jurisdicción de una nueva federación, pues IBA ha perdido toda la confianza del COI, como así se ha demostrado con la guerra de declaraciones que han tenido durante París 2024.

El organismo olímpico ha dicho que no organizará la competición de boxeo en los próximos Juegos. En 2023 se lanzó una nueva organización llamada World Boxing y actualmente cuenta con 37 miembros, muchos menos que la IBA, pero no está reconocida por el COI.

El COI suspendió a la IBA en 2019 por cuestiones de gobernanza, finanzas, arbitraje y ética, y no la involucró en la organización de los eventos de boxeo en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, antes de despojarla de su reconocimiento en 2023.

Se espera que World Boxing salve al boxeo olímpico, y que se pueda verlo en Los Ángeles 2028, pero el tiempo se acaba...