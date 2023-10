CATAR._ El neerlandés Max Verstappen se encuentra muy cerca de cumplir un nuevo sueño y convertirse en tricampeón mundial de la Fórmula 1, pues únicamente requiere de sumar tres puntos en el Gran Premio de Catar 2023 de este fin de semana.

A pesar de su inminente campeonato en el mundial de pilotos, “Mad Max” no deja de lado su rivalidad con el mexicano Sergio “Checo” Pérez, su compañero en Red Bull, al que ha vencido en todas las carreras de esta campaña con excepción de Arabia Saudita y Azerbaiyán.

En entrevista con Formule1 Magazine, el piloto del equipo austriaco priorizó el hecho de superar constantemente al ‘Ministro de Defensa’ por encima de otras cuestiones.

“Hay más carreras que antes. Y como dije, dependes de las herramientas. Lo puse conscientemente en perspectiva. Hay otras cosas que son importantes para mí. Por ejemplo, que siempre tienes que ganarle a tu compañero. Eso es y sigue siendo lo más importante. Y eso va bastante bien”.

En estos momentos, Verstappen suma 400 unidades en la clasificación, 177 arriba del tapatío, que acumula 223 puntos, muy lejos de su coequipero, motivo por el que se encuentra en plena disputa por el subcampeonato con Lewis Hamilton.

Verstappen minimiza las marcas personalesAsimismo, el oriundo de los Países Bajos afirmó que los récords o marcas que pueda lograr estos años por el aplastante dominio que ha tenido con Red Bull son temas secundarios, pues a final de cuentas lo que a él le importa primordialmente es poder ganar cada carrera.

“Los récords no me interesan. Me da igual batir muchos o pocos récords. No entré en la Fórmula 1 para batir récords, entré en la F1 para ganar. Lo primero es a menudo consecuencia de lo segundo”.