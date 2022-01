Monroy Cervantes vino desde Oaxaca para participar en el Maratón y se mostró molesta por la suspensión repentina de la justa, ya que no pudo cancelar sus vuelos.

“Ahora me siento bien, lo tomamos como un poquito de entrenamiento y como una manifestación pacífica hacía el Gobierno del Estado, por haber cancelado este evento que ya estaba programado, no es posible que lo haya cancelado días antes, porque nosotros no pudimos cancelar vuelos ni hospedaje”, declaró Monroy Cervantes.

Sofía Monroy apuntó contra Rubén Rocha Moya por suspender el evento y no los juegos de Tomateros de Culiacán.

“No es en contra de los organizadores porque estamos más que conscientes que ellos no fueron los responsables de esto, vimos noticias y hemos visto reportajes de que el Gobernador fue el que lo canceló. Estamos enterándonos que andan los eventos de Tomateros, ¿por qué unos eventos sí y otros no? ”, señaló.

Indra Sánchez, corredora que vino desde Puebla, también mostró su molestia por la decisión de Rubén Rocha Moya, ya que no mostró la misma mano dura en los juegos de beisbol.

“Hay fotos y videos donde el Gobernador está disfrutando con su gente del beisbol, no es justo que nos cancelen a nosotros que somos corredores y que estamos sanos, porque somos personas que hacemos deporte, no somos delincuentes”, externó.

Por su parte, Irene Rubio, madre de Edna Catalina Hernández Rubio, una de las figuras del Maratón Internacional de Culiacán, señaló que la suspensión del evento fue porque no deja una derrama económica, algo que sí hacen los juegos de beisbol.