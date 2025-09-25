Viajará mazatleco Jesús Moreno a París por su boleto al Mundial de Karate

MAZATLÁN._ El karate porteño sigue dando buenas noticias, con el llamado de la Federación Mexicana de la disciplina, para Jesús Francisco Moreno Bautista, a participar en el clasificatorio internacional que se llevará a cabo en París, Francia, del 17 al 19 de octubre.

En reunión con la directora del Instituto Municipal del Deporte Mazatlán, Fabiola Judith Verde Rosas, Moreno Bautista habló de su felicidad al ser tomado en cuenta para tan importante evento y de su compromiso con el entrenamiento, como la llave para abrir la puerta del triunfo.

“Me siento muy feliz, había dejado en pausa lo que eran las competencias intencionales, pero hemos regresado con gran compromiso. Tenemos toda la fe que podemos lograrlo, contamos con el respaldo del esfuerzo que día a día le entregamos al karate”, expresó el también conocido como “El Güero”.

La gran oportunidad para Moreno Bautista será que, de ganar, obtendría su boleto para el Campeonato Mundial de Karate, organizado por la Federación Mundial de Karate (WKF, por sus siglas en inglés) que tendrá lugar en El Cairo, Egipto, del 27 al 30 de noviembre, con los mejores artemarcialistas del orbe.

“Solo va a competir un karateca por cada país para ganarse su boleto, por lo que nos sentimos muy honrados que de nuevo nuestra escuela esté poniendo en alto el nombre de Mazatlán, Sinaloa, y México. Él tiene todo para ganar su pasaporte al mundial y vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo”, expresó Jesús Moreno Salas, entrenador, padre de Moreno Bautista y líder de la escuela Karate Moreno.

El clasificatorio internacional repartirá seis lugares para el mundial y el mazatleco contenderá en la categoría Adultos -84 kilogramos, con la firme convicción de refrendar la calidad demostrada en los últimos torneos en los que ha competido en su regreso al tatami.