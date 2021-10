CULIACÁN._ Victoria Cibrián es el nuevo rostro de la velocidad en las pistas de atletismo de la Universidad Autónoma de Sinaloa.

Estudiante de la facultad de odontología de la UAS, entrena día a día bajo las órdenes del experimentado Francisco Javier Pérez Parra, para ganar medallas para las Águilas UAS como el oro que obtuvo en los 100 metros planos de los pasados Juegos Nacionales Conade; además, según los reportes, lo ganó por amplio margen.

En entrevista realizada en la pista atlética de Ciudad Universitaria, dijo:

“Muchas gracias por la entrevista, por cierto, es la primera que me realizan. Me siento feliz por lo que he conseguido porque ha sido en base a mucho esfuerzo y trabajo”.

“Recientemente gané mi primera medalla de Juegos Nacionales Conade y fue oro en los 100 metros planos; apenas lo podía creer. Nunca lo había logrado y esto me alienta a seguir entrenando fuerte para dar más resultados de estos a Sinaloa”.

Sobre su ingreso a las filas del equipo de atletismo de la Universidad Autónoma de Sinaloa mencionó con una “chispeante” forma de decir las cosas.

“Espero seguir trayendo logros para Sinaloa. Ahora estoy en la UAS en la carrera de Odontología y la meta es representar a mi universidad y también conseguir preseas si Dios quiere”.

Sobre otras metas personales, la atleta nacida en Culiacán, Sinaloa, tiene una bastante alta.

“Quiero ser integrante de la selección nacional de atletismo. Nunca lo he sido. Los tiempos de Dios son perfectos y nos llegará en tiempo y forma si Dios quiere”.

Con esta frase terminó la entrevista Victoria Cibrián, el nuevo rostro de la velocidad en las pistas de atletismo de la UAS.