$!VIDEO: Ex boxeador Marco Antonio Barrera defiende al Canelo y critica a JC Chávez

Entre las razones que expone Barrera están los obstáculos y escándalos por lo que han atravesado ambos boxeadores. El ex peleador mexicano considera que la limpia carrera de Saúl Álvarez no es algo que llame la atención de los aficionados al boxeo, a diferencia de la ruidosa carrera de Julio César Chávez .

Bajo estas circunstancias, el ex boxeador mexicano se cuestiona la forma en la que se forjan los ídolos. Barrera considera que la idolatría máxima debe ser al revés: reconocer a Saúl Álvarez por una carrera exitosa dentro del ring y una vida tranquila fuera de ella.

“Debemos estar al revés. Aplaudir a Canelo que es un deportista 100 por ciento, es un peleador que se mete no sé cuántos meses a preparar. Hace mucha labor social, está al pendiente de muchas cosas. ¿Por qué no lo vemos como ídolo? ¿Por qué ponemos de referencia con lo más malito?”, se preguntó el ex boxeador azteca.