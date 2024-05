Checo Pérez había largado de buena forma, no obstante, el piloto mexicano no contó con la imprudencia de Kevin Magnussen, quien trató de meterse en un espacio que, de antemano, sabía que no iba a caber provocando un choque con Sergio Pérez.

El RB20 del mexicano fue ‘aventado’ hacia la valla llevándose un fortísimo golpe y, de paso, al otro Haas, el de Nico Hulkenberg, quien resultó el menos afectado y que resumió totalmente lo que pasó: “Fue innecesario”.