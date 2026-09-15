Viento en popa el Torneo del HMM

FORE! – Muy buenos días, estimados lectores, una vez más por estos rumbos con los comentarios de los acontecimientos más importantes de nuestro entorno, pero antes, nuestras oraciones porque al final de cuentas todo haya salido bien, sin lesionados, en las festividades programadas para conmemorar el aniversario de la Independencia de México, efectuadas anoche. Y nos viene a la memoria la gesta heroica de quienes hicieron válida una de las transformaciones a la que hacen alusión las autoridades a partir del sexenio de ya-sabes-quien, y el resumen es que es cierto que la 4t está en pleno desarrollo, de transformar a México en algo muy distinto planeado por los próceres de nuestra Independencia. La transformación es tal que vamos directito a algo que apesta a lo que sucedió con Cuba y Venezuela, ni más ni menos... así está la cuestión como algunas calles de nuestro puerto que huelen a podredumbre... pese a los esfuerzos de quienes dirigen las instituciones que aún están trabajando en pos de mejoría de la ciudadanía... Ojalá todo haya transcurrido de manera “anormal”, ya que, en estos días, los asesinatos y atentados a balazos, son considerados por muchos, como algo “normal”... Diosito nos ampare...

HOSPITAL MARINA MAZATLÁN. – Bueno, viento en popa marcha la organización rumbo a la décima edición del Torneo Anual del Hospital Marina Mazatlán que tendrá como escenario los campos Marina y Moro de El Cid Resorts, los días 2 y 3 de octubre, prácticamente a menos de tres semanas para su realización.

Al final de cuentas los organizadores dieron a conocer el póster oficial del evento que contará con la presencia y participación de instituciones como Venados de Mazatlán, que en su parte de Venados Golf accedió a estar presente con el apoyo total para el éxito del torneo.

Es más, se programa la presencia de varios de los jugadores del cuadro titular, cuyos nombres se darán a conocer en breve, así como la presencia del siempre aceptado Venny, que estará en las ceremonias derivadas del evento.

Ismael Barros Zorrilla estuvo presente en una reunión con los miembros del comité organizador y mostró su interés por participar en la justa, que en la próxima edición tendrá más presencia de Venados y más participación.

Así pues, nos dirigimos directamente, a poco menos de tres semanas de la realización con bastante entusiasmo, así como las ganas de que las cosas sucedan para bien de los asistentes que ya se han reportado de diferentes sitios de la República Mexicana.

Ya se tiene reportes de Baja Sur, de Nayarit, de la Laguna, Durango, Torreón y hasta de Querétaro, así como de Vallarta y otros lugares que se han mostrado interesados en llevarse uno del los premiso que se han establecido para los que accedan a uno o varios tanto para hole in one como para los acercamientos a la bandera.

Se programan muchas y variadas sorpresas, como el caso de un torneo de putt que este año tendrá una variante, con una final entre los mejores 16 que clasifiquen con tiros distantes a un hoyo y una ronda de campeonato.

Además de un shoot out, disparo a un green flotante ubicado en la alberca de la casa club, con premios muy interesantes para los ganadores.

Eso sucederá el viernes 2 y el sábado 3 la definición con la ronda de campeonato de los mejores acercamientos a la bandera y el eventual hole in one que repartirá en esta ocasión un automóvil Kia K3 y dos carritos de golf para tres hole in one en hoyos diferentes.

Una gran fiesta que se avecina pues, los días 2 y 3 de octubre.

El cupo de jugadores es limitado, para el efecto, los interesados deberán cubrir una cuota de 5,600 pesos. Más informes con un servidor a bien directamente al hospital Marina Mazatlán...

CAMPESTRE INDEPENDIENTE. – Será hasta el sábado 26 del presente la celebración del tradicional Torneo de Independencia a efectuarse en el Club Campestre de Mazatlán con el formato par 27, es decir, nada más hoyos par 3 y con la presencia de 54 jugadores.

Lo anterior fue dado a conocer por los organizadores del evento, en respuesta a solicitud de varios de los jugadores que hicieron presencia en otro evento efectuado en Estrella del Mar.

Más informes al respecto, la próxima semana Dios mediante... en este mismo lugar y con la misma gente...

Tenemos conocimiento que aún quedan algunos lugares. El costo de inscripción es de 2 mil pesos por jugador, lo que pueden hacer en las instalaciones del Campestre con Paty o Agustín.

La salida será por escopetazo a la 1 de la tarde y al final del recorrido y conocidos los ganadores, se procederá a la entrega de los premios en el desarrollo de una comida para festejar un aniversario más de nuestra Independencia

No hay que perderse este tradicional festejo...

Y nos vamos, a otra cosa mariposa, aquí la cortamos, seguiremos primero diosito la semana venidera, cuídese que nada le cuesta, ahora que la cosa sigue caliente en nuestro puerto... Ay nanita...