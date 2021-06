Previo a la presentación de parte de la base se proyectó un video del coach Alain Ledezma mandando un saludo a la afición de casa y que desde 21 al 23 de agosto próximo reportará en el puerto para hacerse cargo de un try out para jugadores juveniles Sub 17 y Sub 21 y posteriormente iniciar la siguiente semana con el comienzo de la pretemporada.

La sede de la cancha aún no está definida, pero será en una institución académica de la localidad que cuente con duela.

Se informó que el róster final se conformará con alrededor de 18 jugadores, a fin de poder tener rotación para el debut en la naciente Liga de Baloncesto del Pacífico que se pone en marcha en el próximo octubre.

El presidente del club adelantó que se tendrán unos cuatro o cinco juegos de preparación del equipo a petición del coach y además se efectuará a mediados de septiembre aquí en Mazatlán un cuadrangular con varios clubes del circuito, entre ellos Tepic.

BASE CONFIRMADA DE VIGILANTES

Local

Daniel Onofre

Enrique Rodríguez

Omar Ramírez

Giovani Osuna

Mario Rodríguez

Extranjero

Michael Zeno

Juveniles

Sub 21

Frank Acosta

Sub 17

Maciel González