“El seguimiento de playa es muy puntual, son equipos de dos. Los que ganaron y se mantienen en la categoría van a continuar igual, donde no, es donde vamos a tratar de formar equipos, pero vamos a realizar un buen trabajo”, destacó el popular “Congo” Meza Montoya.

Indicó que buscarán hacer un torneo de voleibol de playa denominado “Copa Sinaloa”, después de la fase estatal e invitar otros estados, esto, con la idea de tener un mejor trabajo que en la edición 2024 de los Nacionales Conade.

“Este año (2024), el tiempo fue muy corto del estatal a la fase Macroregional, no nos dio el tiempo de nada, no tuvimos ni el mes de preparación, no pudimos hacer un buen trabajo, pero este año sí lo vamos a lograr”, expresó Juan Ramón Meza.

“Y en voleibol de sala igual, la misma idea, a ver si podemos traer equipos de otros estados para foguear a nuestras selecciones”.

NOMBRARÁN UN RESPONSABLE EN CADA CATEGORÍA Y RAMA

El presidente de la Asociación Sinaloense de Voleibol adelantó que, para realizar un mejor trabajo, nombrarán a un responsable en cada categoría y rama.