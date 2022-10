Voleibolista Jorge Ibarra se muestra agradecido tras participar en el Panamericano Sub 21, en Cuba

CULIACÁN._ El equipo mexicano de voleibol de sala varonil disputó, en días pasados, el Torneo Panamericano Sub 21 en La Habana, Cuba, y logró el boleto para el Mundial de la especialidad, tras conseguir la medalla de plata.

En dicho representativo destacó la presencia de Jorge Ibarra, estudiante de la Facultad de Contabilidad y Administración de la UAS.

“Gracias a la Universidad Autónoma de Sinaloa cumplí mi sueño de ser seleccionado nacional y ahora estamos muy cerca de cumplir otro más importante de ir a un Mundial”.

“Me siento muy feliz, es un sueño que todo deportista quiere cumplir, representar a su país, portar la playera mexicana, cantar el himno en un evento internacional; esos momento son inolvidables”, señaló.

El voleibolista ha trabajado en perfeccionar sus técnicas desde su estancia en la preparatoria de la Autónoma de Sinaloa y aconsejado por el experimentado Ulises Ontiveros.

“Desde segundo de preparatoria estoy en la UAS, donde siempre me han apoyado. He tenido los recursos necesarios a la mano para tener mi preparación deportiva y académica, siempre me he sentido apoyado por mi entrenador Ulises Ontiveros”.

Por último y no menos importante, Ibarra, que portó el número nueve con la Selección Nacional, agradeció a su familia por ser el soporte principal para su logros y ahora apuntando hacía un nuevo objetivo el Campeonato Mundial el siguiente año.