Wizards rompen mala racha y vencen a Pacers en Indianápolis

El aporte de CJ McCollum con 18 unidades y de Justin Champagnie con 13 puntos y 14 rebotes fue clave para cortar una racha de cuatro derrotas consecutivas. Con este resultado, Washington mejora a 2-11 fuera de casa, tras haber ganado por última vez el 24 de octubre en Dallas.

Los Washington Wizards consiguieron oxígeno en la NBA al derrotar 108-89 a los Indiana Pacers en Indianápolis, logrando su primera victoria como visitantes en casi dos meses. El protagonista fue Marvin Bagley III, quien firmó su mejor marca de la campaña con 23 puntos y 13 rebotes, además de sumar su segundo doble-doble del año.

La victoria se construyó desde la defensa. Los Pacers, con un plantel disminuido, registraron su segundo peor porcentaje de tiro de la temporada (36.9 por ciento) y apenas un 25.6 por ciento en triples. El ataque local se mostró descoordinado y nunca pudo recuperar terreno.

Bennedict Mathurin lideró a Indiana con 15 puntos, mientras que Jay Huff aportó 13 y Isaiah Jackson sumó 11 con 12 rebotes. Sin embargo, el equipo volvió a caer y acumula cuatro derrotas en sus últimos seis partidos.

El resultado prolonga la espera del entrenador Rick Carlisle, quien necesita una victoria más para alcanzar las mil en su carrera. El técnico se mantiene a las puertas de convertirse en el undécimo en lograrlo, y el primero desde Doc Rivers en noviembre de 2021.

Washington cerró la primera mitad con una racha de 13-4 para tomar ventaja de 58-47. En el tercer cuarto, los Wizards ampliaron la diferencia a 66-51 y, aunque Indiana recortó a 66-58, la respuesta visitante fue inmediata con siete puntos consecutivos que sentenciaron el rumbo del partido.