Wout van Aert vence a Pogacar en París-Roubaix y evita que complete los cinco monumentos

El Infierno del Norte volvió a mostrar su dureza y esta vez impidió que Tadej Pogacar hiciera historia. En la edición 2026 de la París-Roubaix, el belga Wout van Aert se quedó con la victoria tras superar al campeón del mundo en el sprint final dentro del velódromo, evitando que el esloveno completara la colección de los cinco monumentos del ciclismo.

La carrera estuvo marcada por incidentes y drama: Pogacar sufrió un pinchazo en un tramo clave, mientras que Mathieu van der Poel, tricampeón defensor, quedó fuera de la pelea tras dos problemas mecánicos en los adoquines. El desgaste y las caídas dividieron al pelotón, dejando a Van Aert y Pogacar en un mano a mano durante los últimos 30 kilómetros. El desenlace fue vibrante. Pogacar entró primero al velódromo y parecía tener ventaja, pero Van Aert resistió, se mantuvo a rueda y lanzó su ataque definitivo en la última vuelta para cruzar la meta como campeón.