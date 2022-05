“Desde que inició el año no me he sentido yo misma físicamente, creía que era cuestión de comenzar a competir para agarrar la forma deportiva. Comencé a competir y comenzó un dolor en la pierna izquierda muy raro que quemaba mi cuádricep al momento de ir en la zona umbral o por encima a los pocos minutos perdía la fuerza y la sensación #PiernaMuerta.

“Esto es exactamente lo que he vivido todos estos meses, pero creo que lo más difícil ha sido la carga psicológica por no saber que estaba mal con mi cuerpo. Después de ir con varios doctores, diferentes clínicas y muchos estudios por fin encontramos el diagnóstico, tuve que viajar a Holanda a un hospital que tiene experiencia en esta enfermedad ‘Rara’ pero a la vez común en ciclistas, mi diagnóstico es: - Endofibrosis de la Arteria Iliaca -Hay una limitación de flujo en la arteria ilíaca debido al estrechamiento intravascular en el proximal y aún más en la parte media”, informó la ciclista originaria de Culiacán.