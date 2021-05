CULIACÁN._ La ciclista culiacanense Lizbeth Yareli Salazar Vázquez trabaja para hacer historia y ser la primera pedalista que represente a México en la prueba de ómnium en unos Juegos Olímpicos. La misma Yareli ganó la plaza olímpica para el país y es la segunda mejor del continente. Sin embargo, todavía debe sortear el selectivo nacional de Aguascalientes, que se realizará a finales de mayo, para ponerle su nombre al boleto para Tokio 2020.

“Esto es muy importante para mí porque soy la número 2 del continente americano, estoy entre las mejores en el ranking mundial y olímpico, soy la única que dio puntos para lograr esta plaza, son razones suficientes para que no hagan este tipo de cosas (el selectivo), pero también se entiende que es un proceso interno que todos tenemos que pasar”, dijo la ciclista sinaloense en entrevista para el portal Diosas Olímpicas. Salazar Vázquez viene de hacer temporada en Europa con su equipo, el A.R. Monex Women’s Team.

“Estoy de regreso después de poquito más de dos meses en Europa compitiendo con mi equipo profesional. Estoy muy feliz porque logré un gran rendimiento estando allá compitiendo con las mejores del mundo en Copas del Mundo de Ruta, esto me ha dado un nivel muy grande para poder llegar a los Juegos Olímpicos en las condiciones que quiero llegar. “Mi labor en el equipo este año era de gregario, trabajar para un líder, y me tocó ser gregario porque mi objetivo son Juegos Olímpicos, entonces no buscaba un gran resultado aquí sino mejorar mi rendimiento. Trabajé para mi líder siempre y aún así lograba llegar entre las mejores 25 del mundo cuando competíamos 160-170 corredoras, y que una mexicana esté entre las mejores 30 del mundo a pesar de hacer todo ese trabajo es ¡guau!, mucha gente no lo sabe y es un placer compartirles esto”.

El ómnium es una prueba múltiple que Yareli domina, pero en la que no se encasilla y ha sabido descubrir otras cualidades arriba de la bicicleta que le han hecho ser una ciclista más segura y completa. “Justo en Europa estaba compitiendo una carrera muy dura, eran 140 kilómetros con 22 muros, subidas, pero con mucha pendiente, quedaban 30 kilómetros a la meta y yo estaba en el grupo principal, el selecto, donde iban las 20 mejores del mundo. “Ahí me di cuenta de que también podía hacer eso, de que podía estar entre las mejores en una especialidad que no es la mía (ruta) y esto me da mucha seguridad”. Yareli Salazar no oculta que su principal aspiración es subir al podio olímpico.