$!Yuki Tsunoda vive un tenso episodio al llegar a Las Vegas para la F1

“Por suerte me dejaron entrar después de un par de discusiones, muchas discusiones en realidad. Estuve a punto de que me mandaran de vuelta a casa. Ahora todo está bien, pero sí, por suerte estoy aquí”, declaró el piloto de RB.

El japonés también explicó que no le permitieron que nadie de su equipo lo asistiera en ese momento, y lamentó no saber la razón detrás de la detención.

“Quizá llevaba un pijama y el color parece un, no sé. Me parece que me presionaron mucho y no pude decir nada, de lo contrario, si digo algo, creía que podría tener más problemas, pero pude pasar”, agregó Tsunoda.