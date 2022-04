El ex campeón mundial y estrella del boxeo mexicano de peso Semipesado se topará con el alemán en combate a 12 asaltos, en un evento que pondrá al vencedor a la puerta de una pelea de campeonato mundial.

El mazatleco Gilberto “Zurdo” Ramírez (43-0, 29 nocauts) se enfrentará al ex campeón mundial interino de peso Semipesado de la Asociación Mundial de Boxeo , Dominic Boesel (32 -2, 12 nocauts), el próximo sábado 14 de mayo en el Toyota Arena en Ontario, California.

“Estoy emocionado de pelear en California”, dijo Gilberto “Zurdo” Ramírez. “El 14 de mayo no está muy lejos, y me siento muy bien acerca de cómo va todo. Sé que Dominic es el mejor peso Semipesado de Alemania y dará lo mejor de sí. Este es un buen paso hacia mi objetivo general, y yo me alegro de poder dar un gran espectáculo la noche de la pelea”.

Por su parte, el boxeador teutón dijo que tiene muchas ganas de ir a California para una gran pelea contra un duro oponente como ‘Zurdo’ Ramírez.

“Estoy seguro de que esta pelea complacerá a los fanáticos del boxeo de todo el mundo que la ven en vivo por DAZN”.

Después de espectaculares victorias consecutivas por nocaut sobre el cubano Sullivan Barrera en julio de 2021 y Yunieski “El Monstruo” González en diciembre de 2021, Gilberto “Zurdo” Ramírez está llamando a la puerta de una oportunidad por el título mundial cuando se enfrente al clasificado número 1 de la AMB, Dominic Boesel.