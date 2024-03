Esta será la segunda pelea de Ramírez en peso Crucero, luego de ascender de la división de peso semipesado y hacer campaña en 168 libras durante sus primeros 10 años como profesional.

“Me siento cómodo con este peso. A medida que crecí, me resultó más difícil ganar peso y ahora todo se torna más fácil. No hay mejor maestra que la experiencia en esta vida. No estoy entrenando diferente como peso crucero. Siempre trabajo en los conceptos básicos del boxeo. Al pasar a una división superior, una de las cosas principales es que puedo levantar objetos pesados y no preocuparme por ganar masa muscular”, remarcó Ramírez.

(Con información de Notifight)