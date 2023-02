“Intenté boxear, pero era parte de mi plan y mi estrategia, pero no fue exitosa. Pasó por una razón y ahora estoy hambriento, y motivado porque quiero noquear a todos en el ring. Realmente quiero ser dos veces campeón del mundo. Quiero probarme a mí mismo. Entré al boxeo porque creo en mí mismo”, declaró Ramírez al canal The DAZN Boxing Show.

En propias palabras del sinaloense, aseguró que su plan no salió como esperaba y no le quita ningún mérito a Dmitry Bivol , ya que demostró ser superior y no es algo que le pese aceptar.

“Pienso que no fue mi noche, no le quito nada a él. Hizo un muy buen trabajo. No me sentí yo mismo esa noche, pero pasó. Claro, quiero la revancha. Quiero pelear contra los mejores ahora. La división de peso Semicompleto es una muy buena división. Tenemos a Callum Smith y (Anthony) Yarde. Quiero pelear contra los mejores y probar que soy el mejor Semipesado.

“Quiero enfrentar a los mejores y convertirme en dos veces campeón del mundo. Ese es el camino que necesito”.

El “Zurdo” se ha enfocado en trabajar fuerte y en volver al ring, lo cual hará el próximo 18 de marzo contra el veterano Gabriel Rosado en un combate de peso Semipesado en Long Beach, California.

El mazatleco también habló sobre lo dispareja que para muchos resulta la pelea ante Rosado, ya que el boricua deberá subir a las 175 libras.

“Honestamente creo que es un guerrero, crecí viéndolo, lo conozco, lo respeto”.