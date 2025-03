“Se está buscando reunir a toda la familia, niños, jóvenes, adolescentes, adultos, adultos mayores, ya que vamos a vivir una experiencia única, la cual es 100 por ciento recreativa. Esto nos podrá permitir reintegrar a todos los deportistas, reintegrar a quienes también no hacen deportes, que no hacen actividad física por diferentes circunstancias, hoy es un buen momento para que nos podamos sumar”, recalcó.

En esta clase masiva, Julio César Cascajares adelantó que los presentes vivirán la experiencia del cómo realizan el calentamiento previo los pugilistas antes de subir al ring.

“No es no es ponernos los guantes, no es ponernos la careta, no es subirnos al ring, esto es la otra parte del boxeo, de cómo realizan su calentamiento previo a iniciar sus entrenamientos, es una experiencia única que no podemos dejar pasar”, agregó el director del Isde.