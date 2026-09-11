¡Zverev, imparable! A la final del US Open, va por su segundo Grand Slam

Esta contundente victoria refleja la evolución del juego de Zverev, mostrando a un tenista mucho más agresivo, maduro y preparado mentalmente para ser protagonista absoluto en los escenarios más exigentes del circuito. Y la cosecha parece recién haber arrancado.

Alexander Zverev ha dado un indiscutible paso de calidad en su carrera. El actual No. 2 del mundo PIF ATP Rankings exhibió su mejor versión para derrotar a Karen Khachanov por 6-3, 7-6 (7) y 7-6 (6) en dos horas y 58 minutos, asegurando su boleto al partido decisivo en Nueva York.

“Las primeras rondas nos reíamos con mi equipo de lo mal que estaba jugando, pero seguí trabajando, empecé a sentir mejor la pelota entrenando y algo debo haber mejorado para estar en la final del US Open”, dijo Zverev. ¿Qué cambió en él para haber alcanzado tres finales seguidas de Grand Slam? Creer parece ser la clave. “Algo hizo clic en mi, estar tan cerca tantas veces, yo pensé que este podía ser mi año... Estoy disfrutando de poder jugar finales y no puedo esperar por jugar por el torneo. Va a ser especial jugar contra un local en la final”, analizó.

El desarrollo del encuentro fue una prueba de fuego para esa nueva mentalidad de Zverev. El alemán protagonizó un comienzo arrollador, imponiendo condiciones desde el fondo de la pista, pero Khachanov comenzó a elevar su nivel paulatinamente, logró tomar la iniciativa, emparejando el desarrollo en el segundo set y forzando una definición dramática del segundo set.

Sin embargo, todo se resolvió en un apretado tie-break donde Zverev mostró su jerarquía. La paridad se mantuvo en el set decisivo, con otro desempate, pero Zverev se mantuvo firme, viniendo de un 2-5 abajo para llevárselo a pura actitud. De momento, con este brillante desempeño, el alemán logra firmar su tercera final de Grand Slam al hilo, consolidando un año que marca un antes y un después en su trayectoria deportiva.

Así, Zverev, quien llegó al último torneo major en el calendario impulsado por una confianza arrolladora, tras haber conquistado el título de Roland Garros y haber alcanzado la final en el césped de Wimbledon esta misma temporada. La narrativa actual es la de un jugador que rompió su propio techo para instalarse definitivamente en la élite, para ganar finalmente los tan ansiados majors.

El jugador de 29 años vaya si está siendo uno de los juqadores de la temporada, si no el más destacado: en lo que va de año, lidera el ATP Tour con 52 victorias y es también el máximo referente en torneos de Grand Slam, ahora, con 24 triunfos. Esta imparable marcha le permite alcanzar su sexta final de Grand Slam en total, siendo esta su segunda definición en el US Open, tras una recordada aparición en el partido por el campeonato en el 2020 cuando estuvo dos sets a cero y llegó a sacar para partido en el quinto set.

En tanto, este nuevo hito en el cemento neoyorquino le otorga además a Zverev un lugar histórico e inédito para el deporte de su país. Al ganarse el derecho de pelear nuevamente por el título en Flushing Meadows, Zverev se ha convertido en el primer tenista alemán de toda la historia en alcanzar múltiples finales en la rama masculina de este certamen, una prueba clara de su vigencia y de su capacidad para brillar de forma sostenida bajo los reflectores del Estadio Arthur Ashe.

Finalmente, Zverev pasa a integrar un muy selecto grupo dentro del tenis contemporáneo y es apenas el quinto jugador masculino en activo capaz de alcanzar múltiples finales del US Open, uniendo su figura a la de Novak Djokovic (10), Daniil Medvedev (3), Carlos Alcaraz (2) y Jannik Sinner (2). Tras haber dado ese gran salto cualitativo que tanto se le exigía, Zverev está ahora a un solo partido de coronar su espectacular racha con el trofeo estadounidense.

(Con información de ATP)