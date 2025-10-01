Zverev, Ruud y Del Potro encabezan el Abierto Mexicano Telcel 2026: Acapulco se prepara para una edición histórica

El Abierto Mexicano Telcel 2026 ya calienta motores con el anuncio de sus primeras estrellas confirmadas. Entre ellas destacan Alexander Zverev y Casper Ruud, dos jugadores con experiencia en finales de Grand Slam y presencia constante en el Top 10 del ranking ATP, quienes buscarán conquistar el título en el complejo Mextenis de Acapulco.

La organización también confirmó la participación de jóvenes promesas como el italiano Lorenzo Musetti y el estadounidense Ben Shelton, quienes representan la nueva generación que está irrumpiendo con fuerza en el circuito profesional. A ellos se suman nombres como Frances Tiafoe, Grigor Dimitrov, Alejandro Davidovich Fokina y Flavio Cobolli, aportando diversidad de estilos y garantizando partidos de alto nivel.

Juan Martín del Potro, embajador oficial

El torneo anunció además que el ex tenista argentino Juan Martín del Potro, campeón del US Open 2009, será el embajador oficial de la edición 2026. Su presencia refuerza el vínculo con la afición latinoamericana y lo acercará al público y a los jugadores en actividades promocionales y sociales.

Con esta combinación de figuras consagradas y talentos emergentes, el Abierto Mexicano Telcel se perfila como uno de los eventos más atractivos del calendario ATP 500, reafirmando su prestigio internacional y su conexión con el público mexicano.