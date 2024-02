LOS CABOS._ Se realizó el sorteo del cuadro principal de la octava edición del Mifel Tennis Open by Telcel Oppo , torneo ATP 250.

Uno de los encuentros de primera ronda más llamativos el del joven británico Jack Draper (No. 51), que se medirá ante el australiano Thanasi Kokkinakis (No. 79), quien continúa en búsqueda de recuperar su mejor nivel y no falla en sus visitas a Los Cabos.

El también australiano Alex de Miñaur (No. 11), tercer sembrado y finalista en 2023, tiene el objetivo de repetir su éxitos en los torneos mexicanos tras la conquista de Acapulco, pero primero deberá esperar rival entre el ganador del duelo del joven estadounidense Alex Michelsen (No. 75) y el francés Constant Lestienne (No. 104).

En la parte baja del cuadro, el noruego Casper Ruud (No. 12) es el cuarto sembrado del Cabo Tennis Open y podría encontrarse en tercera ronda con el japonés Taro Daniel (No. 63) o el estadounidense Marcos Giron (No. 52), reciente finalista en el Dallas Open. Más adelante se visualiza un encuentro ante Stefanos Tsitsipas.

Otro representante australiano es Rinky Hijikata (No. 84), quien protagonizará un complicado reto ante Miomir Kecmanovic (No. 40). Por su parte el campeón de 2019, Diego Schwartzmann (No. 116), quien recibió una de las invitaciones al torneo, espera por un rival de la clasificación para primera ronda. Si avanza podría enfrentar al mexicano Ernesto Escobedo, quien también recibió una wild card y estará enfrentando por mantenerse en el torneo al australiano Jordan Thompson (No. 42).

El juvenil mexicano Rodrigo Pacheco (No. 693), fue sorteado en la parte baja del cuadro y tendrá que medirse al australiano Aleksander Vukic (No. 69). En caso de avanzar tendría un complicado reto ante Stefanos Tsitsipas.

La actividad del cuadro principal inicia el lunes 19 de febrero en punto de las 16:00 horas local.

(Con información de Abierto de Los Cabos)