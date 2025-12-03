A 15 días de la suspensión, Jumapae no ha saldado deuda con CFE

ESCUINAPA._ La Jumapae no ha podido pagar la energía eléctrica del acueducto Baluarte-Escuinapa, informó el gerente de la dependencia, Santos de Jesús Gómez Sánchez.

En esta semana, son casi 15 días en que el suministro fue suspendido por una deuda de 3 millones de pesos pero esperan que el apoyo del Gobierno del Estado pueda darse este miércoles, precisó.

“Hicimos un ajuste con cuentas (bloqueadas) estamos esperando que para hoy ya podamos recibir el apoyo, que ahí lo tienen pausado”, dijo.

Debido a que las cuentas no están activas por bloqueos por deudas, ellos no pueden recibir recursos de transferencias y eso ha dificultado tener para pagar lo que pide CFE y reconectar.

“Sigue suspendido el servicio, porque nuestras cuentas estaban bloqueadas y no podíamos recibir el apoyo autorizado”, dijo.

Se le entregará a CFE un millón de los 3 que se adeudan, el Tesorero Trinidad Ibarra Martínez estuvo realizando gestiones y se accedió a que se diera un millón de pesos como primer pago.

Indicó que también tienen otros problemas como la falta de pago a personal activo y jubilados pero ha sido por falta de recursos.

“Yo sé que son 2 o 3 días pero estamos queriendo completar, son dos nóminas”, dijo.

En el tema de aguinaldos esperan tener recursos, realizarán un programa de pagos a comercios para tener una opción para el pagó de aguinaldos