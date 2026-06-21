$!A 30 años de su partida, Jazmín mantiene vivo el recuerdo de su padre en cada visita a su tumba

EL ROSARIO._ A 30 años de haber perdido a su padre, Jesús Antonio Uribe Osuna, Jazmín Uribe Nieblas, afirma que acude a su tumba para tener un poco de alegría en medio de un dolor que nunca termina. Apenas habla de su progenitor, las lágrimas brotan como si en su mente se agolparan todos los momentos vividos hasta sus 14 años, momento en que falleció. “(Tenía) 14 años, muy doloroso. Todavía se vive con el dolor”, asegura Jazmín, quien señala que busca ese consuelo al visitarlo durante su cumpleaños, aniversario luctuoso y el Día de Muertos.

Para atender su tumba, sale de su hogar de madrugada para llegar desde las 05:00 horas, ya que la lava y le coloca flores, actividad en la cual es acompañada por su hijo Juan Antonio, a quien nombró así en honor a su padre. “No, no lo puedo explicar, pero me da mucha alegría venir a visitarlo en fechas importantes como el Día del Padre, que no lo tengo presente”, asegura. En fechas como el Día de Muertos, Jazmín hace todo lo posible por estar todo el día en el panteón, ya que primero acude para limpiar la tumba, regresa a su casa para desayunar y posteriormente regresa para acompañar a su padre hasta que se mete el sol.

Algo importante, comenta, es que se propuso no comprarle las coronas o ramos ya hechas, sino realizarlas con sus manos como una ofrenda de amor. “Sí, lo hago a mi gusto y como yo quiero. Significa que él tiene un pedacito mío ahí con él”, dice conmovida.