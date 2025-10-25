$!‘A Anyella nos la arrebataron’; consterna en Escuinapa muerte de joven maestra

ESCUINAPA._ Aunque nos la arrebataron, no la van a borrar, señaló el Colectivo Orquídeas Moradas al confirmarse el homicidio de Anyella Cota Santos.

El presunto feminicidio de la joven de 24 años, maestra de un kínder de Santa Teresa en Mazatlán, quien además era cosmiatra, ha consternado en el municipio.

“Aunque nos la arrebataron, no la van a borrar, Anyella Cota Santos va a seguir en nosotras, en nuestra voz, en nuestra rabia y en nuestra lucha”, se señala en el posicionamiento del colectivo de Escuinapa.

“El hecho consterna al municipio, llena de rabia y tristeza confirmar la identidad de la joven, pues era una joven pues aquí se le vio crecer, fue compañera de juegos, de vocación, era una mujer buena, alegre y con sueños”, indican.