$!‘A Anyella nos la arrebataron’; consterna en Escuinapa muerte de joven maestra

ESCUINAPA._ Aunque nos la arrebataron, no la van a borrar, señaló el Colectivo Orquídeas Moradas al confirmarse el homicidio de Anyella Cota Santos.
El presunto feminicidio de la joven de 24 años, maestra de un kínder de Santa Teresa en Mazatlán, quien además era cosmiatra, ha consternado en el municipio.
“Aunque nos la arrebataron, no la van a borrar, Anyella Cota Santos va a seguir en nosotras, en nuestra voz, en nuestra rabia y en nuestra lucha”, se señala en el posicionamiento del colectivo de Escuinapa.
“El hecho consterna al municipio, llena de rabia y tristeza confirmar la identidad de la joven, pues era una joven pues aquí se le vio crecer, fue compañera de juegos, de vocación, era una mujer buena, alegre y con sueños”, indican.
“Pero no fue el destino, nos las mataron”, señalan.
Reclaman, además, a la Fiscalía de Justicia que se haya filtrado el nombre de ella, cuando se descubrió a una mujer asesinada en un hotel de la zona dorada de Mazatlán, lo que dio pie a que la juzgarán.
“A Anyella la mató el Estado cómplice y a nosotros nos dejó con el corazón roto y con una rabia que no se apaga”, se señala.
Las exigencias de justicia continuarán, por ella, por su familia y por todas las que faltan, indican.
“Porque sí nos las arrebataron, no nos van a silenciar”, se puntualiza.
La familia de Anyella ha anunciado que su velatorio será a partir de este sábado en una funeraria de la ciudad.
En redes sociales se comparte su fotografía con mensajes de aliento a la familia pero también recordando la inteligencia y el don de servicio que como maestra tenía con los niños.