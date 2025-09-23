$!A falta de subestación, alumnos de primaria en Escuinapa sufren de calor

“Es demasiado el calor y no abastecen dos aires, la subestación no abastece”, dijo.

Los maestros trabajan con los minisplit o aires acondicionados de manera irregular, estos días la temperatura ha sido extrema y aunque no han presentado problemas de salud los menores no se trabaja con la comodidad que se requiere, reconoció.

“Tristemente desde el 2017 nosotros hemos tenido problemas con la subestación porque no es la que requiere en la escuela, contamos con 12 aulas con maestros frente a grupo”, dijo.

ESCUINAPA._ Desde hace años la falta de una subestación con capacidad suficiente para aires acondicionados hace que los niños estén en el calor indicó Brenda Aguilera Rodríguez, directora de la primaria Antonio Rosales.

La Secretaria de Educación Pública se hace cargo de esta subestación de 50 y requieren de una 112.5, desde 2017 se hizo la gestión para el aumento y no se ha tenido respuesta, porque les indican que no hay recursos para hacer esos cambios.

El ciclo pasado con el programa “La escuela es nuestra”, se hicieron cambios pero no eran los adecuados según unos especialistas, una subestación de 75 y tiene que ser mayor, proyectando un crecimiento para la escuela.

“Actualmente se está prendiendo un solo minisplit de dos toneladas para todo el grupo de 40 o 45” dijo.

La subestación cuesta entre 85 y 90 mil pesos, no sé pueden prender las pastillas porqué ocasiona que se quemen o se boten, precisó.

“Es triste pero real, no hemos tenido respuesta de la Secretaria a sabiendas de la situación que vivimos aquí”, señaló.

La institución requiere mucha inversión, por lo que en algunas aulas no sé cuenta con abanicos debido a que los techos están deteriorados, indicó.

El problema prioritario es la energía y se suma lo del agua, pues no hay una infraestructura hacia los sanitarios y aunque desde la escuela se envía a través de tinacos el agua a la ciudad, la escuela no tiene un buen servicio.