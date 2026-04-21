$!A más de cinco días de desaparecido, piden en Escuinapa apoyo para localizar a Leopoldo Arroyo

ESCUINAPA._ A más de cinco días han pasado desde que el conocido constructor Leopoldo Arroyo Guerrero desapareció en Escuinapa y su familia sigue pidiendo el apoyo para localizarlo.
“El ingeniero Arroyo toda su vida luchó y ayudó al pueblo de Escuinapa, desde que llegó en los 80 a vivir aquí”, dijo uno de sus familiares
Arroyo Guerrero, ingeniero egresado del Instituto Politécnico Nacional, llegó a este municipio en 1980 de Michoacán, aquí formó su familia al casarse con una escuinapense y no regresó a su tierra natal, precisaron familiares.
En esos años realizó obras de agua potable como la línea Apoderado-Teacapán y el acueducto de La Reforma-Escuinapa, que han sido de gran beneficio para el municipio, precisaron.
Su familia se encuentra desesperada pues es un hombre que se dedica al trabajo y simplemente perdieron comunicación con él desde el 15 de abril, que acudió a un almacén de la constructora, pues es un hombre de 75 años que se mantiene activo.
Pidieron a la población que los apoyen en su localización en caso de tener algún conocimiento de dónde pudiera estar.