$!A más de cinco días de desaparecido, piden en Escuinapa apoyo para localizar a Leopoldo Arroyo

ESCUINAPA._ A más de cinco días han pasado desde que el conocido constructor Leopoldo Arroyo Guerrero desapareció en Escuinapa y su familia sigue pidiendo el apoyo para localizarlo.

“El ingeniero Arroyo toda su vida luchó y ayudó al pueblo de Escuinapa, desde que llegó en los 80 a vivir aquí”, dijo uno de sus familiares

Arroyo Guerrero, ingeniero egresado del Instituto Politécnico Nacional, llegó a este municipio en 1980 de Michoacán, aquí formó su familia al casarse con una escuinapense y no regresó a su tierra natal, precisaron familiares.