ESCUINAPA._ A menos de doce horas duró la reparación del acueducto Baluarte-Teacapán volvió a fallar esta mañana, informó la Gerente de Jumapae, Jazmín Ramos García.

“Ayer jueves nos informaron que ya había quedado resuelto el problema de la fuga, que prendiéramos los motores a las 6 de la tarde (del jueves) hoy en la mañana me avisaron que de nuevo se estaba tirando el agua”, dijo.

El acueducto Baluarte-Teacapán volvió a presentar una enorme fuga de agua, el líquido que se pensaba llegaría entre la madrugada o mañana de hoy a las comunidades del valle, solo alcanzó a abastecer a unas cuantas personas por 40 minutos, según le informaron usuarios, precisó.

“No sé si no supieron poner la punta ‘yugón’, pero ya me mandaron fotos que abrieron y ya encontraron la falla, no sé cuanto debemos esperar, pero ya estoy buscando a encargados de la Conagua”, dijo.

Con esta falla, en la ruptura de la red que se hizo por parte de la constructora Grobson, será casi un mes en que las comunidades del valle están sin agua potable, pues reparan y vuelve a fallar la tubería, eso ha sido algo constante, manifestó.

El tema al parecer no lo conocía personal de la Conagua que está pendiente de las obras que se están realizando por parte de diversas constructoras y establecerán el dialogo con ellos esperando que los trabajos no solo se aceleren, sino que se solucionen.

“Ya casi es un mes sin agua en el valle, la compostura funciona unos días y vuelve a ‘tronar’, esta situación esta fuera de nuestras manos, es responsabilidad completa de la constructura”, dijo.

Quienes pudieron captar agua durante la madrugada de hoy en las comunidades, fueron personas que utilizan bombas para succión en la tubería y fue de madrugada cuando realizaron esta acción, manifestó.