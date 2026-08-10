$!A partir de este martes podría restablecerse abasto de agua en Escuinapa

ESCUINAPA._ A partir de mañana martes podría restablecerse de manera normal el abasto de agua, informó el gerente de Jumapae, Julián Isidro Astorga García.

Esto debido a que, a partir de este lunes se instalará la bomba nueva al pozo de la Reforma, que estaba afectado desde hace una semana.

“El día de hoy (lunes) anda todo el personal operativo para el pozo de la Reforma que está presentando fallas en el bombeo, el personal ya está por allá, porque ya llegó el equipo para hacer todas las maniobras”, dijo.

Con estos trabajos, se espera que el flujo de agua esté al 100 por ciento, para que llegue a todos los hogares del municipio, indicó.