$!A partir de este martes podría restablecerse abasto de agua en Escuinapa

ESCUINAPA._ A partir de mañana martes podría restablecerse de manera normal el abasto de agua, informó el gerente de Jumapae, Julián Isidro Astorga García.
Esto debido a que, a partir de este lunes se instalará la bomba nueva al pozo de la Reforma, que estaba afectado desde hace una semana.
“El día de hoy (lunes) anda todo el personal operativo para el pozo de la Reforma que está presentando fallas en el bombeo, el personal ya está por allá, porque ya llegó el equipo para hacer todas las maniobras”, dijo.
Con estos trabajos, se espera que el flujo de agua esté al 100 por ciento, para que llegue a todos los hogares del municipio, indicó.
Astorga García mencionó que el equipo costó en alrededor de 150 mil pesos, y el recurso lo entregaron con los pagos que hicieron algunas empresas, con las que se acercaron, hubo buena respuesta y se pudo comprar este equipo que se requería.
“Con el favor de Dios, yo creo que hoy por la noche o mañana por la mañana, el servicio se va a restablecer, agradecemos a las empresas ese apoyo”, dijo.
Lamentablemente, indicó el gerente, desde que entró el servicio no ha sido eficiente, le tocó estar en temporada de lluvias que es cuando se presentan algunos problemas, por apagones, más las fugas, ahora esperan que el nuevo equipo resuelva los problemas.