$!A pesar de haber migrado, la devoción de Lilia hacia la Virgen del Rosario nunca se mudó

EL ROSARIO._ A pesar de que hace más de cuatro décadas emigró a Canadá, Lilia Esther Beltrán Jara aseguró al donar el vestido a Nuestra Señora del Rosario para su novenario, que en su corazón siempre la ha acompañado por lo que el atuendo refleja el cariño una gran gratitud hacia ella.

“Es una gratitud que le tengo a mi virgen; yo me fui muy joven de aquí de mi país hace 45 años y siempre me he sentido muy protegida por ella”, dijo.

Detalló que migró en su juventud tras unirse en matrimonio a ese país situado en el extremo norte del continente americano, y con ella esta advocación al recibir un cuadro de un amigo el día de su boda.

”Nunca me he olvidado de mis raíces ¡y menos de mi virgen!”, argumentó al referir que en la medida de lo posible retorna su tierra una o dos veces por año.

Así lo expuso tras efectuarse el tradicional cambio de vestido el día previo al inicio del solemne novenario de dicha fiesta patronal.

Detalló que fue hace 11 años que se registró y este 2025 fue el turno de formar parte de esta centenaria fiesta mariana.