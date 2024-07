ESCUINAPA._ Aprender una nueva lengua no es imposible, señaló Luz de Alba Rodríguez Urbina y siempre será necesario cuando se da el servicio a extranjeros en pequeños negocios como emprendedores.

“Lo que me motivó a tomar este curso fue lo de ampliar mis conocimientos y vi que Cecati 150 me daba una oportunidad para hacerlo y progresar, aprendí que el idioma inglés es distinto, pero no difícil”, dijo en la clausura de la institución.

Luz de Alba es emprendedora, ha trabajado en repostería y en panadería, el tener su pequeño negocio en El Roble, comunidad de Mazatlán, la mantiene en las calles, atendiendo a veces a extranjeros.

“Me dedico a vender postres, muchas veces son adquiridos por extranjeros que van de paso y antes me causaba un poco de temor y vergüenza el decir el precio de un pan o saludar, desde que he estado en este curso me siento segura de dar respuestas”, dijo.

El curso de inglés lo hizo en línea, la docente los mantuvo interesados y considera que las personas que como ella se dedican a la atención al cliente tienen la oportunidad con un segundo idioma de acercarse a más ciudadanos.

Ella tomó esa oportunidad con la Brigada de Desarrollo Rural de Villa Unión, que se coordina con los cursos de Cecati 150. Pese a que éste se encuentra en Escuinapa, no fue impedimento para que se le otorgara esta capacitación, manifestó.

Luz de Alba continuará estudiando, pues además sueña con tener en algún momento un trabajo formal, por lo que la capacitación que la institución le dé en las áreas que le gustan, la seguirá tomando.

“Si es la voluntad de Dios quiero tener un trabajo, hay empresas que van llegando que quieren, además del español, inglés... porque, aunque tenga 57 años, sé que algún día tendré un trabajo”, dijo.

Luz de Alba fue una de las 2 mil 888 personas que se graduaron después de tomar un curso en el Cecati 150. Las especialidades que se ofertaron fueron Alimentos y Bebidas, Inglés, Belleza, Refrigeración Mecánica, Electrónica, Confección de Prendas de Vestir, Administración, Artesanías Familiares e Informática.

La institución trabaja en colaboración con la Secretaria de Economía y el Ayuntamiento a través del programa Emprende.