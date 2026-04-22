$!A tres meses de la privación de la libertad de 10 trabajadores mineros en Concordia, nueve han sido localizados sin vida

A tres meses de que un grupo de personas armadas privó de la libertad a 10 trabajadores de la empresa minera canadiense Vizsla Silver Corp en la cabecera municipal de Concordia, nueve de ellos ya fueron localizados en una fosa clandestina en inmediaciones del poblado de El Verde, a unos 14 kilómetros al norte de esa ciudad, pero falta conocer el paradero del décimo de ellos. La mañana del 23 de enero del presente año el grupo armado también privó de la libertad en la misma zona al ingeniero civil Pablo Osorio Sánchez, de 26 años, originario de Oaxaca, del que hasta el momento se desconoce su paradero. Cerca de las 7:00 horas del pasado 23 de enero un grupo de personas armadas arribó al Residencial Clementina, ubicado en la parte norponiente de la ciudad de Concordia, de donde se llevó a 10 trabajadores y días después el inmueble fue asegurado por la Fiscalía General del Estado de Sinaloa para realizar las diligencias de ley.

Fue el domingo 1 de febrero cuando el Gobernador del Estado, Rubén Rocha Moya, anunció que por disposición de la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, y del Secretario de la Defensa Nacional, General Ricardo Trevilla Trejo, a partir de ese día se desplegó un fuerte operativo de búsqueda de los 10 trabajadores mineros con la participación de mil 190 elementos de instituciones federales con apoyo de tres helicópteros y dos aviones Texan. Días después el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que tras ese despliegue se logró la detención de cuatro personas presuntas responsables de esos hechos, ligadas a la facción de “Los Chapitos”, del Cártel de Sinaloa, presuntamente al confundirlos con integrantes de un grupo rival. Sin embargo, la versión de la confusión fue cuestionada por familiares de los trabajadores y otras voces, por lo que tanto García Harfuch como la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, dijeron que eso es lo que habían declarado las personas detenidas, pero se profundizarían las investigaciones para esclarecer los hechos. Desde las primeras horas el despliegue el domingo 1 de febrero, el operativo de búsqueda se enfocó en el área aledaña al poblado de El Verde, donde el 3 de febrero fue localizada una fosa clandestina a unos 3 kilómetros al sur de esa comunidad y el 6 de febrero en comunicados de prensa las fiscalías generales de la República y del Estado de Sinaloa confirmaron el hallazgo de cuerpos en ese lugar, uno de ellos con características de uno de los trabajadores mineros. Fue hasta el 6 de febrero cuando la FGR, quien atrajo la investigación de estos hechos, informó en un segundo comunicado de prensa que en la fosa clandestina fueron localizados 10 cuerpos, cinco de ellos corresponden al grupo de 10 trabajadores mineros privados de la libertad en Concordia y los otros cinco estaban sin ser identificados.

Durante las semanas siguientes fueron identificados otros cuerpos más mediante pruebas genéticas de ADN hasta sumar nueve en total, los cuales ya fueron entregados a sus familiares para que les brindaran sepultura. Sin embargo, de ese grupo aún falta localizar un trabajador de la empresa minera Vizsla Silver Corp y de estos hechos es la Fiscalía General de la República la que realiza las investigaciones También falta en ser localizado el ingeniero civil Osorio Sánchez, privado de la libertad la mañana del 23 de enero cuando se encontraba esperando transporte cerca de la zona donde fueron privados de la libertad los 10 trabajadores de Vizsla. Algunas personas han manifestado que esa mañana en Concordia fueron privadas de la libertad hasta 14 o 15 personas en total, pues antes de llegar a donde se encontraban los trabajadores mineros el grupo armado ya llevaba de cuatro a cinco personas cautivas.