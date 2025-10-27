$!A un año del video viral sobre su boda, Lino e Isabel han revolucionado su historia de amor

EL ROSARIO._ Al cumplirse un año de que su historia de amor junto a Isabel se hizo viral, debido a su diferencia de edades de poco más de 40 años, reconoció Lino que ha revolucionado su vida y traído cosas buenas.
Tal ha sido su alcance que en su página de Facebook, hasta el día de hoy, han acumulado un total de 88 mil seguidores.
Así lo expuso al desarrollar su vida entre las calles de la sindicatura de Cacalotán, de donde él es originario.
Aniversario que viene acompañado de la dulce espera de una pequeña que está apunto de nacer a principios del mes de noviembre.
“Cambió nuestras vidas, pues yo siento que para bien, nosotros somos felices siendo famosos”, afirmó.
Recordó que hace justo un año, el 27 de octubre pero del 2024, cuando la sesión de fotos para su boda tomó gran relevancia en redes sociales.
“Entonces la fotógrafa subió un video y llegó a 13 millones de vistas, se hizo súper viral y de ahí para acá todo mundo nos conoce ¿verdad?”, dijo.
Refirió que sorpresivamente la notoriedad llegó de la forma más inesperada, pues desde siempre ha subido fotos cantando en sus redes sociales pero no tenía ni 10 vistas.
Sostuvo que ellos no engañan a nadie ante los comentarios de algunos internautas, que su amor es real, aunque reconoció que no imaginaba pero todo se fue dando.
“Yo pienso que la gente tiene razón, no es fácil, hay muchas, la mayoría de los matrimonios así es por conveniencia por dinero, yo les puedo jurar que cuando nos juntamos Isabel y yo, yo no tenía dinero ni tengo tampoco, aquí no hay dinero, hay trabajo, trabajamos juntos los dos”, sostuvo.
Una clave para estar saludable a sus 74 años y poder cumplir como esposo, señaló, es el consumo de células madres, a cuyo oficio se ha dedicado.
No obstante, reconoció que no ha sido fácil estar al día en las redes sociales para ofrecer contenido de calidad para sus seguidores.
Concluyó que pese a esta visibilidad que obtuvieron no se ha perdido el piso pues la prueba está en que viven en su pueblo y hacen su vida con toda normalidad.